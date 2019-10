CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMERCIANTE TREVISO «In sei anni sono passato al 64% del fatturato on line. Non aveva senso avere ancora un negozio fisico». Guido Pomini, l'ex presidente della Confcommercio ha abbassato ieri la saracinesca di Marè in via Martiri della Libertà. «Dopo 40 anni di lavoro in negozio chiudo lo spazio fisico ma continuo con l'on-line. Amo le sfide e a 60 anni entro nell'ultima fase professionale, e ho ancora voglia di mettermi in gioco». SERRANDE ABBASSATE La chiusura di Marè fa il paio con Furla, Stefanel e Sisley di Borgo Treviso,...