IL COMMENTO

TREVISO Un sacrificio necessario per evitare un lockdown generalizzato. Anche se a pagarne le spese, almeno per ora, sono solo determinate categorie. «Dobbiamo dare senso a tutto questo, anche per rispetto di chi ha visto già limitare pesantemente la propria attività, facendo di tutto per evitare che l'epidemia si diffonda ulteriormente. Lo dico a tutti i cittadini. Questo sarà un test e durerà un mese, al termine del quale sapremo se gli sforzi fatti sono serviti ad evitare un ulteriore peggioramento della situazione». Il prefetto Maria Rosaria Laganà, all'indomani delle proteste delle categorie produttive riunitesi ieri in piazza dei Signori (e non solo), condivide la preoccupazione e lo sconforto dei titolari di ristoranti, palestre, piscine e di tutte quelle attività che il nuovo Dpcm ha penalizzato. Ma al tempo stesso, ritiene che quanto fatto dal governo fosse necessario. «Non potevamo rimanere con le mani in mano in un momento in cui in tutta Europa la pandemia sta riprendendo piede, col rischio di mandare in tilt il sistema sanitario nazionale - afferma Laganà -. Capisco perfettamente lo stato d'animo di chi ha manifestato in piazza. E non è detto che alcune indicazioni date dagli operatori non vengano accolte. Ma d'altro canto dobbiamo guardare i numeri su ricoveri, sui contagi e il quadro della situazione sanitaria, che ci dice che la situazione è quanto meno delicata».

PENALIZZATI

Chi si è visto chiudere l'attività nonostante abbia investito denaro e personale per rispettare le regole che di volta in volta disponevano le autorità, in questo momento ovviamente accusa di essere trattato come un capro espiatorio o, peggio ancora, come una vittima sacrificale. «Ma non è così. Sono state fatte delle scelte in base a indicazioni tecniche specifiche, che tenevano conto delle incidenze di rischio. Capisco la rabbia, ma non si poteva non fare nulla o evidentemente prendere, in questo momento, strade diverse. L'importante è che in questo mese e mezzo tutti siano ligi alle regole. Si potevano fare altre scelte? Su questo non ho risposte, ma sin dalla scorsa estate sapevamo che ci sarebbe stata una seconda ondata. Forse ce n'eravamo un po' dimenticati, ma ora i dati ci hanno riportato con i piedi per terra».

RISARCITI

La speranza è che il sistema di sostegno delle attività penalizzate, come sottolineato anche dal premier Giuseppe Conte, sia veloce ed efficace. «Le misure sono dolorose e ci saranno ricadute economiche inevitabili, ma speriamo che i ristori arrivino presto e che siano in grado di dare un po' di fiato ai settori economici più colpiti - è l'augurio del prefetto Laganà -. Per questo dico che, ancor più di prima, è importante uno sforzo in più da parte di tutti per non far si che questi sacrifici enormi non siano vani». I fantasmi di un nuovo lockdown servano insomma a spingere i trevigiani a fare la propria parte. Nessuno, in questo momento, può però dare garanzie su quanto verrà deciso nelle prossime settimane. «Il nodo del ricovero di tante persone non è facilmente risolvibile - conclude Laganà -, i presidi ospedalieri sono stati potenziati, ma questo non basta se non si riesce a trovare il modo di contenere la pandemia».

Alberto Beltrame

