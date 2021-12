IL COLPO

CESSALTO Hanno rubato sei furgoni per circondare l'obiettivo. E colpire indisturbati. Senza che le forze dell'ordine potessero intervenire. Si sono lasciati un varco, una via di fuga, che potevano usare soltanto loro. Verso l'autostrada. Il commando di dieci persone, che ha agito alle 4,20 della notte tra lunedì e martedì, ha compiuto sopralluoghi minuziosi per mettere in piedi un piano che doveva essere inattaccabile. E doveva fruttare centinaia di migliaia di euro in materiale elettronico e di telefonia di alta gamma. Obiettivo: la Ires spa, a Cessalto in via Vittoria, a due passi dall'autostrada.

LE INDAGINI

«I banditi sono arrivati ciascuno al volante di uno dei furgoni rubati nel milanese cinque giorni prima del colpo, uno la notte prima. E li hanno posizionati di traverso rispetto alle arterie che conducono allo stabilimento di via Vittoria. Si tratta di un commando organizzato, che ha preparato il colpo nei minimi dettagli» ha spiegato il comandante dei carabinieri di Conegliano Fabio Di Rezze. La mappa di dove hanno lasciato i furgoni è già un indizio di come la banda fosse organizzata. Il primo furgone lo hanno posizionato all'uscita di via Dante, dove si trova una rotatoria che immette in via Pascoli. La strada per raggiungere il piazzale di scarico-carico utilizzato dai tir diretti all'Ires. Il furgone è di traverso, sulla sinistra con gli pneumatici squarciati. «Il risiko del commando si è dettagliato, mossa dopo mossa» ha detto Di Rezze. Il secondo furgone in via Isonzo blocca l'accesso a via Vittoria, la direttrice principale per l'Ires. Stesso trattamento, di traverso lungo la carreggiata e pneumatici tagliati. Il terzo in via Pascoli, praticamente dietro ai magazzini, il quarto in via Roma, all'altezza della rotatoria che immette su via Vittoria e il quinto all'entrata dell'autostrada per Trieste. A questo punto tutte le vie di accesso all'Ires sono bloccate. «Il commando per servirsi dell'A4 senza accedere al casello di Cessalto, distante 500 metri dal luogo del furto, ha sbullonato il guardrail dell'A4, posizionando degli scivoli per farci passare sopra l'ultimo furgoncino - il sesto - che sarebbe stato riempito di merce rubata e superare così lo scalino tra il piazzale e un campo distante qualche decina di metri dall'autostrada» spiega il comandante dei carabinieri.

FURTO SU COMMISSIONE

I carabinieri del comando di Conegliano e del reparto investigativo della compagnia di Treviso sono sicuri che si tratti di un furto su commissione. Troppo numeroso il commando: dieci persone. Troppo preciso i piano: studiato nei minimi dettagli che nemmeno Diabolik avrebbe saputo fare di meglio. E la merce sarebbe stata destinata a un mercato estero, molto probabilmente dell'Est Europa. Merce già venduta, secondo gli investigatori, per le strenne natalizie d'oltre frontiera. Ovviamente, le ipotesi investigative sono tutte da dimostrare. I carabinieri hanno visionato le telecamere dello stabilimento e hanno ricostruito la prima fase del colpo: erano in dieci, con felpe e cappuccio sulla testa a nasconderne il volto. Dai filmati emerge anche un altro particolare interessante. Nessuno di loro era armato. Non avevano pistole, ma nemmeno altre armi bianche. Molto probabilmente questo rende chiara l'idea che il commando avesse studiato anche l'orario migliore per colpire, evitando di trovare sul proprio cammino guardie giurate, controlli o carabinieri. Ora, si dovranno capire momenti e spostamenti. Per fare questo sono all'esame i filmati dell'autostrada, che dovrebbero fornire la direzione ma anche se la banda avesse ipotizzato un cambio dei mezzi usati (il furgone e una jeep). Si sa che i ladri hanno preso verso Trieste. Il resto saranno le indagini a dirlo.

Intanto, gli agenti dell'Arma hanno verificato che il tempo a disposizione dei ladri per colpire è stato poco: una decina di minuti. Quando sono entrati nel capannone 33, infatti, l'allarme è entrato in funzione e una pattuglia dei carabinieri, distante un chilometro, è entrata in azione. Gli investigatori sono convinti che la banda ipotizzasse di avere molto più tempo a disposizione, sicuramente un paio di ore al sorgere dell'alba. Invece, i tempi si sono accorciati a causa dell'antifurto. Ed è stato tutto più difficile per il commando.

Gianandrea Rorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA