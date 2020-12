L'INIZIATIVA

TREVISO Vivere le proprie passioni in tempi di Covid è diventato estremamente complesso, ma qualcuno la soluzione l'ha trovata. Sono oltre 170 le persone che s'incontrano sulla piazza online gestita da Antonio Topan per giocare tornei di bridge. Topan, classe 1937, giocatore da oltre cinquant'anni, ha iniziato a scoprire il mondo del bridge online circa vent'anni fa, sulla piattaforma americana BBO (Bridge Base Online).«Quando mi sono iscritto su questo sito mi sono stati concessi i diritti di amministratore per organizzare dei tornei privati. Con il covid che ha obbligato tutti noi a rimanere in casa, mi sono tornati utili e ho potuto spostare online le partite che giocavo insieme ad altri amici del Gruppo Anziani Centro Storico».

Il progetto, nato per tenere vicino il gruppo di amici costretti nella propria casa, ha preso sempre più piede grazie al passa parola e ora, insieme ai nonni, giocano pure i nipoti. «Siamo partiti che eravamo circa una trentina di persone, i soliti insomma che si trovavano al circolo. I giocatori da tutto il mondo si stavano spostando online e anche noi abbiamo pensato di farlo, ma si veniva a presentare il problema dell'organizzazione dei tornei. Solamente io possedevo il diritto di creare dei tavoli privati e pochi tra noi avevano un qualche tipo di competenza con i computer». Istruire persone anziane all'utilizzo dei supporti informatici è notoriamente un compito arduo, ma Topan non si è lasciato scoraggiare e, con una buona dose di pazienza, è riuscito in quello che molti giovani possono solamente sognare. «Non è stato facile, ma nemmeno così difficile come molti vogliono vendere la cosa. Giusto un po' di formazione e abbiamo iniziato a giocare tranquillamente, per la gioia di tutti».

L'iniziativa è sembrata piacere a moltissimi, tanto che ad oggi, tra i 177 giocatori che partecipano ai tornei, alcuni nemmeno sono italiani e si uniscono ai tavoli da paesi europei e non. «Amici di amici parlavano della cosa ai loro conoscenti e l'altro giorno ha voluto partecipare a un torneo pure un signore belga. Abbiamo compagni che arrivano anche da oltreoceano, per esempio dall'Argentina». «I tornei che organizzo sono completamente gratuiti nonostante la piattaforma permetta di giocare a soldi. Per me, come per gli altri, il bridge è stato una piccola ancora di salvezza a cui aggrapparsi in questo momento veramente difficile». BBO è un sito creato dal canadese Fred Gitelman, le cui azioni sono state in parte acquistate dallo stesso Bill Gates che ad oggi raccoglie oltre 2.000.000 giocatori da tutto il mondo. Quella del bridge è infatti una realtà molto seria, propria di un gioco complesso che richiede la collaborazione di due individui per ottenere la vittoria.

