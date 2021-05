Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(ef) Dopo giorni di riflessione le sorelle Amadio decidono di puntare tutto sulla programmazione all'arena estiva e di dare l'arrivederci al pubblico in sala per fine agosto. «Considerata l'incertezza sull'uscita di film importanti, abbiamo optato per tenere temporaneamente ancora chiusa la Multisala Corso e di aspettare direttamente all'arena estiva con la proiezione di film, il drive-in ed il teatro negli spazi della chiesa Votiva, sempre...