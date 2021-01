IL CENTRO

MONTEBELLUNA Un centro tamponi pediatrico all'ospedale vecchio di via Ospedale a Montebelluna e nella sede distrettuale di via Galvani a Conegliano. A partire da domani pomeriggio prende il via nei due centri un nuovo servizio che coinvolge i pediatri e i loro assistiti, di età inferiore ai 14 anni. Sul modello di quanto fatto nelle scorse settimane dai medici di base, che hanno individuato delle specifiche sedi per l'effettuazione del tampone (a Montebelluna, ad esempio, il centro civico di Busta), sono stati individuati degli spazi nei due distretti per evitare che i bambini più delicati debbano rivolgersi ai comuni centri tampone, ad esempio ad Altivole, con conseguente stress. Anche nelle altre sedi lo stesso servizio partirà nei prossimi giorni, dato che l'iniziativa dovrebbe, in prospettiva, riguardare tutti i distretti dell'Usl.

LA PARTENZA

«L'avvio dei nuovi centri - spiega il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi - rappresenta la conseguenza di un accordo siglato fra i pediatri e la Regione per favorire l'effettuazione dei tamponi». Per quanto riguarda il distretto di Asolo, l'attivazione del servizio a Montebelluna è frutto del coinvolgimento di 26 pediatri di Montebelluna e del comprensorio, quasi tutti quelli del distretto. Saranno loro a turnarsi, due o tre al giorno, per effettuare su appuntamento i tamponi ai bambini in orario pomeridiano. Non a tutti, però, solamente a quelli che ciascuno specialista giudicherà più a rischio.

LA RACCOMANDAZIONE

«Ci raccomandiamo che i genitori non si presentino in sede con i propri bambini liberamente e senza appuntamento - dicono dal distretto di Asolo - dovranno essere i pediatri ad indicare i casi più fragili e bisognosi dello specifico servizio. È probabile, ad esempio, che i bambini che frequentano il nido, e quindi sono particolarmente piccoli, vengano destinati a tale sede, dove è possibile garantire una mano pediatrica nell'effettuazione del tampone». Apprezzabile la scelta, effettuata proprio per evitare che dei bambini particolarmente piccoli o con sintomi più evidenti di altri debbano vivere, con i loro familiari, situazioni di disagio legati alla necessità di effettuare il tampone assieme agli adulti, magari dopo lunghe code. A Montebelluna il servizio sarà supportato, oltre che dall'amministrazione che ha contribuito a vararlo, anche dalla protezione civile che sarà presente ogni pomeriggio con uno due uomini per garantire il deflusso delle auto.

