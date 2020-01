Il centro che chiude: anche L'Affiche alza bandiera bianca

LA CRISI

TREVISO Chiusure in centro storico: l'emorragia continua. Dopo la libreria SS Quaranta, ecco l'Affiche, storico negozio di oggetti di design in via Sant'Agostino, che ha chiuso i battenti il 31 dicembre. Ed ecco una nuova vetrina vuota nel cuore della città. 36 anni di attività e una scelta davvero unica nell'ambito del design d'arte. Alessandro Nardi, è stato un vero riferimento per cultori e artisti. Anche il suo ultimo gesto si è svolto in continuità con una passione che è anche professione. Nardi ha donato gli espositori al Museo Salce per esporre i manifesti storici. Così lo staff del museo lo ringrazia. «Lui è Alessandro Nardi, titolare dal 1983 dello storico negozio L'Affiche di Treviso. Il 31 dicembre 2019 ha chiuso i battenti, come molte altre attività del centro storico - scrive il Museo in un post - Ha deciso di visitare la mostra #ColoreComeIllusione in questa prima domenica del mese perché la passione per i manifesti ce l'ha fin da ragazzo, dagli studi di grafica. Ha deciso di regalarci degli espositori che usava in negozio per esporre i manifesti. Un velo di malinconia nel suo sguardo, che si riaccende subito alla vista delle coloratissime affiche».

Il primo negozio di Nardi nasce in viale Cairoli, dove accanto alla vendita il titolare racconta di aver allestito piccole mostre su singoli autori rifornendosi direttamente dalla Ricordi, fino a che è esistita. «Il settore ha scontato il passaggio dal manifesto litografico al digitale», commenta poi Nardi. Ed è così che ha riconvertito l'attività focalizzando l'interesse su piccoli oggetti di design. L'Affiche per moltissimi anni è stata un indirizzo sicuro per il regalo insolito o il presente di stile. Poi, con la crisi anche il negozio ha aperto una vetrina on-line. Fino a dover prendere la decisione definitiva di chiudere il punto vendita fisico, secondo una consequenzialità già registrata in altri settori, uno su tutti Marè Beachweardi Guido Pomini. La chiusura di un'altra attività storica trevigiana, legata al fermento di un quartiere che ha nel liceo artistico e oggi nel Museo Salce il suo fulcro fa il paio con la chiusura, annunciata da alcune settimane, della libreria Santi Quaranta. Il «giardino colmo di libri fioriti, punto d'incontro, cenacolo di amicizia umana e letteraria» di via Sugana, secondo una definizione del suo proprietaro, l'editore Ferruccio Mazzariol, ha chiuso i battenti il 31 dicembre. Il lavoro, per Mazzariol, continua alla guida della casa editrice omonima.

Elena Filini

