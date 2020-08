IL CENTRO ACCOGLIENZA

TREVISO Il maxi focolaio di coronavirus che era esploso nellex caserma Serena si è ormai spento. Sono rimasti solo quattro richiedenti asilo positivi all'interno del centro di accoglienza che sorge tra Treviso e Casier. Tre settimane fa erano addirittura 244: 233 migranti e 11 operatori. Fortunatamente tutti asintomatici. In meno di un mese la maxi scia di contagi si è progressivamente sgonfiata. «Il focolaio dellex Serena può dirsi ormai concluso conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca avevamo detto che i contagi sarebbero scemati tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Così è stato. Adesso, comunque, aspettiamo anche gli ultimi controlli». L'ultimo giro è stato eseguito mercoledì scorso. Sono stati controllati complessivamente 111 ospiti (compresi ovviamente gli 83 che erano risultati positivi nel precedente screening), più 18 operatori. E ieri sono arrivati i risultati: tutti negativi tranne quattro richiedenti asilo, che restano in isolamento all'interno della struttura. Questi ultimi verranno sottoposto a un nuovo tampone tra una settimana.

Intanto ieri sera cento manifestasti, di cui una minima parte di residenti, si è ritrovata all'ingresso di via Pindemonte del Cimitero per chiedere il rimpatrio dei migranti accolti alla Caserma Serena. Corsi, striscioni, torce. E slogan. Di fronte allo schieramento dei carabinieri che ha obbligato i manifestanti a portarsi nel parcheggio del cimitero, a distanza dalla caserma Serena. «Non ci sono altre soluzioni se non l'immediata chiusura del centro d'accoglienza che ha creato danni enormi ai residenti e cittadini sia di Treviso che di Dosson- afferma Leonardo Campion, coordinatore del picchetto per l'associazione Prima i Trevigiani- i residenti chiedono stop allo spaccio e ai disordini, c'è preoccupazione per i contagi. La caserma va sgomberata e liberata per far posto all'emergenza scolastica». Dopo la testimonianza di un residente infuriato ha preso la parola il coordinatore provinciale di Forza Nuova Marco Grandesso: «È un deja vu- dobbiamo ribadire ad alta voce che la Serena va svuotata». A lato della folla osservano anche Fabio Crea e Christian Rossetto, candidati nelle liste di Fratelli d'Italia alle regionali.

(m.fav /el.fi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA