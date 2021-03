IL CASO

VITTORIO VENETO La zona arancione chiude i ristoranti e fa saltare gli stage di 180 studenti dell'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. Le scuole superiori per il momento vanno avanti con la quota del 50% dei ragazzi in presenza, a rotazione. L'eventuale ritorno alla didattica a distanza totale verrà deciso nei prossimi giorni. Ma molti istituti sono legati a doppio filo al mondo del lavoro. A cominciare proprio dagli alberghieri.

E a fronte delle limitazioni che da domani saranno nuovamente imposte alle attività della ristorazione, ora si blocca tutto. «Avevamo 180 studenti del terzo anno pronti a iniziare gli stage nelle attività della ristorazione del territorio spiega Letizia Cavallini, preside del Beltrame di Vittorio Veneto la macchina dell'organizzazione era già stata messa in moto da tempo. Adesso, invece, saremo costretti ad annullare tutte le convenzioni». Non si sa per quanto tempo la Marca, come tutto il Veneto, resterà in zona arancione a causa dell'emergenza coronavirus. Di conseguenza non basta un semplice rinvio. Bisognerà ricominciare da capo non appena sarà possibile. Sperando che si apra uno spiraglio prima della fine dell'anno scolastico.

Per il Beltrame, in particolare, si tratta di una beffa. Al momento, infatti, l'alberghiero di Vittorio Veneto non registra alcun caso di positività tra i propri studenti. Ovviamente le restrizioni sono state decise sulla base del quadro epidemiologico generale. Ma tant'è. Anzi, a breve le superiori potrebbero tornare tutte alla didattica a distanza. Sarebbe già il caso di procedere in questo senso senza tentennamenti? «Non avendo nessun alunno in isolamento a causa del contagio, ad oggi non ho motivo per dire che le scuole superiori debbano tornare totalmente alla didattica in remoto sottolinea Cavallini però sappiamo che lo scenario potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni. Ogni valutazione del genere deve essere fatta sulla base dei dati scientifici». Nell'attesa di indicazioni a livello generale rispetto all'andamento dell'epidemia, tra gli istituti trevigiani c'è anche chi mette sul piatto un'altra proposta. E' il caso dell'itis Galilei di Conegliano. «L'aumento della quota di didattica a distanza potrebbe essere valutato in base agli spazi di ogni singola scuola» ha sottolineato il preside Salvatore Amato. (m.fav)

