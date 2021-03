Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVITTORIO VENETO Beffa ristori per molti commercianti. Non arrivando a una perdita superiore o pari almeno a un 30% calcolata tra il giro d'affari del 2019 e quello del 2020, anno segnato dalla pandemia, non potranno accedere ai ristori varati pochi giorni fa dal governo Draghi. «Ho perso il 29,87% rispetto allo scorso anno, dunque non avrò diritto a niente» denuncia Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto e...