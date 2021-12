Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVILLORBA Dovrebbe già essere tornata a scuola invece da 10 giorni è in isolamento, pur essendo negativa e vaccinata. Lontana non soltanto dai compagni di classe ma anche dagli allenamenti e dalle gare di nuoto. E senza una data di fine quarantena, con le conseguenze che questo comporta per la famiglia: la mamma sta usando i permessi di lavoro per non lasciarla a casa da sola. A raccontare la disavventura di una studentessa di 12 anni...