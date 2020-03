IL CASO

VILLORBA Chiese a numero chiuso per arginare la diffusione del nuovo coronavirus: in quelle di Villorba appaiono dei bollini segnaposto. Il decreto del presidente del Consiglio ha confermato la sospensione delle messe fino all'8 marzo. I fedeli, però, possono comunque accedere per la preghiera personale. Cioè senza che ci siano affollamenti. Le parrocchie di Villorba si stanno organizzando posizionando dei bollini colorati sulle panche. «Abbiamo avuto un confronto con i parroci spiega il sindaco Marco Serena attraverso i bollini verranno indicati i posti che possono essere occupati, mantenendo così la giusta distanza tra le persone, in modo da scongiurare il rischio di contagi».

IL CRITERIO

È lo stesso principio che regola le attività delle biblioteche comunali. «Nella biblioteca comunale della barchessa di villa Giovannina abbiamo fatto scendere i posti da 90 a 32, risolvendo così il nodo degli assembramenti di persone continua Serena e l'accesso contingentato vale anche per l'altra sede di Villorba: la biblioteca Lino Armellin di via Volpere». Il decreto prevede che venga occupato solo un terzo dei posti normalmente disponibili. Lo stesso criterio è adottato dalla biblioteca di Montebelluna.

SERVIZI RIDOTTI

«Nella biblioteca di Montebelluna in questo periodo sono garantiti solamente i servizi di base: la consultazione, il prestito e la restituzione dei materiali specifica il sindaco Marzio Favero togliendo due terzi dei posti le sale lettura diventano di fatto delle sale per la semplice consultazione». Con queste limitazioni, la biblioteca di Montebelluna può accogliere al massimo 96 lettori contemporaneamente. Le misure di precauzione sono dettate direttamente dal decreto del presidente del Consiglio. I sindaci sono invitati a non firmare ordinanze per conto proprio. «Il decreto conserva una serie di contraddizioni: di mattina i bambini non possono stare seduti vicino ai loro compagni a scuola, anche se sono tranquilli, mentre di pomeriggio possono andare in palestra, fare sport di contatto, sudati e iperventilati, farsi la doccia e magari poi tornare a casa dal nonno anziano conclude Favero l'unica cosa positiva del decreto in questione è che solleva i sindaci da ogni responsabilità».

M. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA