Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVALDOBBIADENE «Una tragedia in cui ci sono precise responsabilità. Spesso nel rispettare la legge mi sono sentito Davide contro Golia. Benedico il giorno in cui ho tamponato tutti i miei lavoratori». Così Fabio Biancolin, titolare di Lasenpi, azienda di reclutamento di stagionali in agricoltura di preferenza rumeni, commenta la notizia del cluster Covid durante la vendemmia nell'azienda Marsura Natale a Guia di Valdobbiadene e la...