Il caso unico della lista del governatore «Non spenderò ancora il mio nome»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALLEATITREVISO Una coalizione che ha tante anime. Ma nella quale, obiettivamente, il voto della Lega ha avuto un peso schiacciante. Le consultazioni segnalano l'exploit della lista Mario Conte per i Quartieri, a oltre il 15%, seconda solo alla Lega (19,47%) e ben avanti alla lista Zaia-Gentilini (11,45%). Al centro, le civiche moderate come Grande Treviso e Udc, e il risultato debole di Forza Italia. E oggi gli alleati analizzano il voto. «Noi siamo entrati in cordata un mese fa, con l'obiettivo di portare la coalizione a sfondare il 50%...