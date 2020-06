IL CASO

TREVISO Una volta c'erano le liste d'attesa per entrare in casa di riposo. A volte anche lunghissime. Adesso, invece, i posti liberi quasi non si contano più. Sono esattamente 103 solo nelle strutture per anziani del distretto di Treviso. E' uno degli effetti più evidenti, e dolorosi, dell'epidemia da coronavirus che ha colpito la Marca negli ultimi tre mesi e mezzo. Il conteggio dei posti disponibili è stato fatto dell'Usl per un motivo specifico: dare la possibilità ai familiari degli anziani ospitati nella struttura di Casale sul Sile finita sotto sequestro preventivo, la Home Claudia Augusta, di trasferire i loro cari in case di riposo accreditate e autorizzate. Ma alla fine ne è uscito un quadro che racconta cosa resta nei centri servizi per anziani dopo lo tsunami dei contagi da Covid-19: una serie di letti vuoti.

LE CAUSE

Il blocco dei nuovi ingressi nel momento peggiore dell'epidemia, rimasto in vigore fino alla fine del mese scorso, ha impedito che venissero subito occupati da altri anziani. Con tutto ciò che ne consegue sul piano delle difficoltà finanziarie alle quali ora i gestori devono riuscire a far fronte per poter continuare a garantire lo stesso servizio. I dati ufficiali dicono che sono stati 119 gli ospiti delle case di riposo della Marca che hanno perso la vita da febbraio ad oggi dopo essere risultati positivi al Covid-19. Il totale, però, è stato inevitabilmente calcolato per difetto, dato che in particolare nelle fasi iniziali dell'epidemia non si è fatto a tempo a sottoporre tutti al tampone. Scorrendo l'elenco si scopre che adesso ci sono 83 posti liberi per il primo livello di assistenza.

I NUMERI

La struttura che ne conta di più è il Gris di Mogliano, che nelle scorse settimane ha registrato 12 decessi confermati legati al contagio da coronavirus: qui oggi c'è la possibilità di accogliere 21 anziani. Poi si trova la casa Luigi e Augusta di Ormelle, che a sua volta ha dovuto fronteggiare l'epidemia, con 15 posti liberi. E la casa di riposo Santa Maria de' Zairo di Zero Branco, teatro di uno dei primi focolai di Covid-19, che oggi conta 11 posti liberi. Di seguito le altre strutture del distretto di Treviso che non hanno registrato particolari problemi durante l'epidemia: la residenza Gianni Marin di Ponte di Piave (2 posti liberi); la casa di riposo San Vincenzo de' Paoli di Treviso (4 posti liberi); la Tomitano Boccassin di Motta di Livenza (2 posti liberi); Villa delle Magnolie di Monastier (1 posto libero); Villa Vittoria di San Polo di Piave (3 posti liberi); la casa di riposo di Povegliano di Casa Marani (1 posto libero); la casa di riposo di Silea (1 posto libero); la casa di riposo di Maserada (3 posti liberi); l'Oic Simonetti di Oderzo (3 posti liberi); Villa Tomasi di Spresiano (5 posti liberi); il Menegazzi dell'Israa di Treviso (2 posti liberi); il centro di Santa Bona, sempre dell'Israa di Treviso (4 posti liberi); la residenza Casamia di Casier (4 posti liberi); la residenza per anziani Città di Roncade (1 posto libero).

ALTRI SPAZI

Il quadro è completato da altri 20 posti a disposizione per il secondo livello di assistenza. Di questi, otto si trovano nei nuclei Rsa della residenza per anziani di Oderzo, sette nella stessa casa Luigi e Augusta di Ormelle, due nella casa di riposo di Maserada e uno a testa per la casa di riposo Tomitano Boccassin di Motta di Livenza, il centro di Santa Bona dell'Israa di Treviso e la residenza per anziani Dal Monego di Oderzo. Nell'elenco non appare invece la casa di riposo Cosulich di Casale sul Sile che è stata la prima a dover affrontare un focolaio di coronavirus dopo il trasferimento di un ospite che a febbraio era stato ricoverato nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Treviso. La buona notizia è che in seguito a una lunga battaglia, che ha visto anche il contagio del direttore Michele Basso, all'inizio di giugno la struttura è stata ufficialmente definita Covid free. Adesso non c'è più nessun positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dopo l'ultimo giro di controlli eseguito dalla task force dell'Usl. All'inizio dell'emergenza erano stati contagiati 43 ospiti su 83. Poi si era via via scesi, fino a uno su 74. E ora le positività si sono azzerate.

