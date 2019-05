CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Una trentina di condomini del grattacielo di via Pisa ha deciso di dare vita a un comitato per dare voce a chi le spese comuni le paga e vorrebbe arrestare il declino di un immobile diventato centro del degrado. La grave situazione economica in cui versa la torre, tra fatture non saldate e spese condominiali non pagate, ha provocato un debito così grande che impedisce anche il benché minimo lavoro di manutenzione. Senza contare i problemi con la raccolta rifiuti, visto che alcuni residenti non la fanno per niente e di pulizia...