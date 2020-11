IL CASO

TREVISO Un serpentone infinito. Dall'entrata della sala conferenze a fianco del Maggior Consiglio fino al parcheggio dietro l'hotel. Quasi mille persone, tutte assieme, nei giorni della stretta agli assembramenti nei centri città voluta dalla Regione. E un traffico di auto mai visto in zona Ghirada, con rallentamenti in entrambe le direzioni lungo il Terraglio. Il seggio trevigiano per le elezioni in Moldavia ha sollevato più di un malumore, anche se tutto si è svolto secondo le regole. Sono state infatti decine le telefonate dei cittadini per quell'assembramento alle porte di Treviso. C'è chi ha chiesto spiegazioni, chi ha voluto segnalare un'eccessiva presenza di persone, e chi si è dimostrato contrariato per quel raduno che sembrava dare uno schiaffo alle norme anti-contagio. «C'è stata un'affluenza maggiore rispetto al primo turno di due settimane fa - affermano dalla questura - ma la situazione è stata gestita al meglio».

IL VOTO

Ieri i cittadini moldavi residenti in provincia erano chiamati a scegliere il nuovo presidente del loro paese d'origine. Un ballottaggio tra l'uscente Igon Ddon, filo-russo che al primo turno si era fermato al 33% della preferenze, e la candidata filo-europea Maia Sandu, che con il 35% si era imposta due settimane fa ma non sfondando come previsto dai sondaggi. Proprio l'incertezza del risultato ha mosso centinaia di moldavi in tutta la provincia, di fatto intasando il seggio del Maggior Consiglio oltre le previsioni. Gli uomini della questura di Treviso, presenti con diverse pattuglie per garantire l'ordine pubblico e il rispetto delle norme anti-Covid, hanno evitato che la situazione potesse sfociare in un assembramento incontrollato. Gli elettori, dal canto loro, si sono dimostrati corretti: tutti indossavano la mascherina, anche se i distanziamenti in coda sono stati allegri. All'ingresso del seggio un termoscanner e un addetto al controllo della temperatura, gel igienizzante obbligatorio e, ovviamente, mascherina su naso e bocca.

LE REAZIONI

Tutto in regola. Ma il serpentone all'esterno non è passato inosservato, condito tra l'altro con selfie e foto di gruppo. «Se l'espressione del voto è un diritto democratico, le modalità di svolgimento debbono garantire che non si creino assembramenti, perché questo espone al rischio trasmissione contagio e crea preoccupazione» ha dichiarato la consigliera regionale Sonia Brescacin. Dello stesso avviso anche il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Treviso, Davide Acampora: «Molti trevigiani mi hanno contattato segnalandomi questa situazione che sembra paradossale: il messaggio di tutte le istituzioni è quello di stare in casa ed evitare assembramenti; è ovvio che chiunque abbia visto quella lunga fila si sia posto delle domande. Nulla contro gli amici Moldavi ma forse si sarebbero dovute organizzare un po' meglio le operazioni di voto: noi in Italia abbiamo posticipato le elezioni a causa della pandemia». Le operazioni, iniziate alle 7 del mattino, si sono protratte fino alle 21, con un affluenza via via sempre minore, ridimensionando così il rischio che la votazione potesse trasformarsi in un focolaio.

I CONTROLLI

Se la questura ha vigilato sul corretto rispetto delle norme anti-Covid al Maggior Consiglio, la polizia locale intensificato i controlli dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale. Il centro storico ha registrato un crollo delle presenze dell'80% rispetto allo scorso weekend. Non sono state elevate multe, né per il mancato utilizzo delle mascherine né la violazione del coprifuoco. Trenta le persone identificate, ma tutte con un valido motivo per trovarsi fuori casa dopo le 22. Anche in Restera la situazione è risultata essere sotto controllo. Così come in due bar, uno in centro e l'altro in periferia, dove erano stati segnalati assembramenti: le pattuglie intervenute non hanno però riscontrato alcuna violazione.

Giuliano Pavan

