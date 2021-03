Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Un nuovo focolaio da coronavirus con dieci contagi, la corsa per provare a convincere gli operatori che avevano rifiutato il vaccino e un direttore a quanto pare in uscita. La struttura per anziani Casa Fenzi di Conegliano torna in trincea. «Dato che praticamente tutti gli anziani sono stati vaccinati, è facile capire che il coronavirus è entrato attraverso gli operatori che avevano rifiutato l'iniezione spiega il...