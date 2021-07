Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Un no-vax di 71 anni lotta contro l'infezione da coronavirus in Terapia intensiva. E una donna di 85 anni, non vaccinata, a quanto pare contagiata dalla figlia, che a sua volta non si era sottoposta all'iniezione, sta combattendo la malattia nell'unità di Malattie infettive. Riprendono i ricoveri nei reparti Covid dell'ospedale di Treviso. Erano due settimane che la Rianimazione non accoglieva pazienti positivi. Adesso ritorna...