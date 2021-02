IL CASO

TREVISO Un'intera scuola chiusa per Covid. Le dieci sezioni dell'elementare Ancillotto di Soligo sono state messe tutte in quarantena. La decisione è stata presa dal servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca dopo la conferma di 17 casi di coronavirus: 16 tra gli alunni di due classi del terzo anno e uno tra le maestre. Il focolaio è emerso attraverso i tamponi di controllo eseguiti in seguito alle prime positività. Nel fine settimana tre bambini e un'insegnante, già con chiari sintomi, erano risultati positivi al test. Le seguenti verifiche sui compagni e sul corpo docente, espressamente previste dal protocollo, hanno portato alla luce la scia di contagi. Al momento nessuno dei positivi manifesta sintomi pesanti: si trovano in isolamento domiciliare. E adesso scattano i tamponi per tutti. «Considerato l'elevato numero di casi riscontrati e valutato l'andamento epidemiologico, si è ritenuto opportuno mettere precauzionalmente in quarantena tutte le classi del plesso scolastico spiega Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Usl inviando immediatamente studenti e personale scolastico a effettuare il tampone per la ricerca del virus Sars Cov-2, con una verifica ulteriore alla fine della quarantena. Tutti i locali della scuola, inoltre, saranno sottoposti a sanificazione».

LA PREOCCUPAZIONE

Ad oggi non ci sono allarmi. Ma l'attenzione è massima. «Quello della scuola di Soligo è un caso isolato per quanto riguarda il numero di positività sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria ma è doveroso andare a controllare la situazione nel dettaglio». Ieri l'istituto comprensivo di Farra di Soligo ha ufficialmente comunicato la decisione a tutte le famiglie: «L'Usl ha predisposto la quarantena per tutte le classi scrive la preside Salvatrice Faraci a causa di diversi casi di positività al Covid-19 di molti alunni delle classi terze». Il Comune è stato informato passo per passo dall'azienda sanitaria. «Ho appreso dall'Usl quanto da loro disposto: in via cautelativa, meglio evitare di trovarsi con situazioni ben più importanti e di difficile gestione dice il sindaco Mattia Perencin attendiamo ora l'esito dei tamponi. E speriamo che questo incubo finisca presto. Faccio gli auguri di pronta guarigione ai bambini e alle maestre risultate positive e invito tutti alla massima prudenza».

IN PROVINCIA

Oltre all'elementare di Soligo, ad oggi sono 48 le classi delle scuole trevigiane messe in quarantena o sotto monitoraggio per la presenza di casi di positività. Quale la differenza? La quarantena viene disposta quando vengono riscontrate più positività nella stessa classe. Il monitoraggio quando c'è il contagio di un solo studente e tutti i suoi compagni di classe risultano negativi, fermo restando che questi ultimi possono uscire di casa solamente per andare a scuola. Nel distretto di Treviso ci sono 11 sezioni in quarantena e 12 sotto monitoraggio. Una delle ultime quarantene è scattata nell'istituto comprensivo Felissent del capoluogo. E un'altra si è conclusa proprio ieri nell'istituto comprensivo di Zero Branco. Il quadro è poi completato da 6 classi in quarantena e 3 sotto monitoraggio nel distretto di Pieve di Soligo e altre 3 in quarantena e 13 in monitoraggio in quello di Asolo.

