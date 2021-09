Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Un bambino di 8 anni è risultato contagiato dal coronavirus dopo l'allenamento di rugby. Ed è subito scattato lo screening per tutti e 15 i giocatori della squadra under 9 dei Ruggers Tarvisium, con annesso isolamento precauzionale. La positività è emersa giovedì. Il piccolo è stato sottoposto al tampone nell'ambito del tracciamento dei contatti sviluppato dall'Usl in seguito a un primo caso registrato in un centro estivo...