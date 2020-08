IL CASO

TREVISO Sperava che la somiglianza col fratello maggiore bastasse per ingannare gli agenti. E così quando i vigili lo hanno fermato al volante nonostante non avesse mai conseguito la patente, il 18enne ha semplicemente detto di essersela dimenticata a casa, fornendo le generalità del fratello, in modo che gli operatori potessero verificare tramite i database l'effettiva esistenza delle licenza di guida. Non la sua ovviamente, ma quella del fratello 26enne, regolarmente conseguita. I poliziotti però hanno mangiato la foglia e si sono fatti subito spedire dall'ufficio anagrafe la scheda di residenza, rendendosi immediatamente conto che il ragazzo in foto somigliava moltissimo al giovane davanti a loro, ancora seduto al posto di guida di una Fiat Idea, ma di certo non era chi diceva di essere. Il giovane, accompagnato in comando in via Castello d'Amore per ulteriori accertamenti, rilievo delle impronte digitali comprese, è stato quindi denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale e dovrà pure pagare una salatissima sanzione da oltre 5mila euro per guida senza patente.

IL CONTROLLO

Il 18enne trevigiano è incappato giovedì mattina in un posto di blocco della polizia locale in via Reggimento Italia Libera, tra l'università e via Fratelli Bandiera. Non ha potuto esimersi dal fermarsi di fronte all'alt dei vigili urbani, ma quando ha accostato e ha spento il motore ha mantenuto la calma e, di fronte alla richiesta di patente e libretto, ha subito pensato di sfruttare la somiglianza col fratello maggiore. Dopo aver rimescolato carte e documenti nel porta oggetti della Fiat Idea, ha spiegato di aver dimenticato la patente a casa, scrivendo però le sue generalità complete su un foglio di carta, indicando data di nascita e residenza, a Treviso. Con questi dati, la polizia locale ha potuto verificare velocemente che, effettivamente, il nominativo era associato a una patente regolarmente conseguita.

GLI ACCERTAMENTI

C'era però qualcosa che non convinceva i vigili urbani, e anche l'età del ragazzo davanti ai loro occhi, non sembrava proprio quella di un giovane di 26 anni. «Gli agenti hanno però voluto approfondire la questione e si sono fatti trasmettere subito dall'ufficio anagrafe di Treviso la scheda di residenza con la foto - spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo - In effetti la fotografia depositata all'ufficio anagrafe era molto molto simile al soggetto fermato ma i dubbi sono rimasti per questo il soggetto è stato accompagnato in comando per ulteriori verifiche». «Sottoposto a foto-segnalamento - precisa Gallo -, le impronte digitali alla fine hanno dato un esisto a sorpresa: i dati dichiarati erano veri ma riferiti a quelli del fratello, effettivamente residente a Treviso ma di 26 anni mentre il fermato ne aveva appena 18».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA