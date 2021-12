Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO «Sono profondamente amareggiato per quanto accaduto nel centro vaccinale di Villorba. È una cosa che ci disturba. Ma noi continueremo la nostra attività: continueremo a dare il nostro contributo nella campagna vaccinale contro il coronavirus». Bruno Zago, patron della Pro-Gest di Istrana e proprietario della struttura di via della Cartiera a Castrette, non nasconde la delusione davanti al vandalo, o ai vandali, che...