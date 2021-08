Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Sono iniziati lo scorso 26 maggio i lavori per la creazione del nuovo parco pubblico nell'area di via Gramsci a Treviso, nel quartiere di San Pelajo. Grazie ad una sinergia tra il pubblico ed il privato, l'opera denominata Parco delle farfalle è ora in fase di realizzazione grazie anche ad un importante contributo economico di Alì Supermercati. Il progetto dell'area, che ha una superficie di oltre 7.300 metri quadrati, è...