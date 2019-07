IL CASO TREVISO Sono da poco passate le 19 e sono tutti col naso per aria: sopra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Sono da poco passate le 19 e sono tutti col naso per aria: sopra il centro storico passa un aereo appena decollato dall'aeroporto Canova. Non una novità, ma a sorprendere è stata la quota: il grosso velivolo si muove a una quota in apparenza molto bassa, al punto che il frastuono dei motori in fase di massima spinta per prendere quota è tale da far tremare qualche vetro. Un passaggio più rumoroso del solito, che ha sollevato qualche timore. Sono state molte infatti le telefonate preoccupate e, allo stesso tempo, arrabbiate...