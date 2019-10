CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Si è accasciato a terra mentre correva sulla pista d'atletica. Il suo cuore di giovane atleta aveva smesso improvvisamente di battere. Deve la sua vita al defibrillatore e alla prontezza del presidente della società TrevisAtlatica Rolando Zuccon il 15enne che nel tardo pomeriggio di mercoledì è stato colto da un attacco cardiocircolatorio mentre terminava l'allenamento negli impianti di via Medaglie d'Oro. L'allenatore e il presidente, quest'ultimo in servizio da quasi 40 anni al Suem 118 di Treviso come autista...