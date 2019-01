CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO (Ro) Cade la tegola da un palazzo, sfiora la testa di una visitatrice e finisce sulla bancarella di uno degli espositori del tradizionale mercatino dell'antiquariato che, come ogni ultima domenica del mese, si svolge in piazza Cavour a Treviso. Ci sono stati momenti di paura, a metà mattinata di ieri, tra i tantissimi visitatori del mercatino dell'antiquariato e anche un lieve stato di choc per la donna che si è vista cadere davanti alla faccia la tegola, poi andata in pezzi. Immediato l'arrivo degli agenti della Polizia...