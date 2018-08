CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «Poteva andare peggio, molto peggio. Con tutto il rispetto, ovviamente, per la vittima e per i tanti feriti». Claudio Bortoletto, comandante della Polfer trevigiana, è anche un grande esperto di trasporti pericolosi. Come tutti è rimasto impressionato dal terribile incidente di Bologna. Ha visto e rivisto il video dell'autocisterna che si va a schiantare contro il Tir davanti, fermo per un rallentamento sulla A/14 a Bologna. E, da esperto, ha capito subito quale poteva essere il rischio maggiore: «La cisterna è esplosa nel...