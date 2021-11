Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Oltre 200 contagi in un solo giorno. Tra questi, 70 ragazzi con meno di 17 anni. Ieri la Marca ha registrato il maggior numero di nuove positività al Covid tra le province del Veneto: 214, per la precisione. In una settimana le persone con infezione in corso sono aumentate di oltre il 30%: ad oggi sono 1.523. Il virus sta correndo soprattutto tra i giovani che frequentano le scuole. Un terzo dei contagiati non è ancora...