Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Oltre 100mila mascherine non conformi, non sufficientemente filtranti, nelle case di riposo della Marca. La Guardia di Finanza di Gorizia ha disposto il sequestro di milioni di dispositivi di protezione (di 12 diverse tipologie) distribuiti in tutta Italia dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid. E oltre 100mila tra quelli appartenenti ai lotti bloccati erano state date in dotazione proprio alle strutture per...