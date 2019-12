IL CASO TREVISO Non si fermano all'alt della Polizia e ingaggiano un inseguimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Non si fermano all'alt della Polizia e ingaggiano un inseguimento ad alta velocità per le vie del centro, causando anche un incidente. Una scena fotocopia a quella accaduta lo scorso settembre in viale Luzzatti, quando tre giostrai finirono in manette dopo aver concluso la loro fuga contro il muro di un'ortofrutta. Il bilancio questa volta è di un solo arresto e di due denunce a piede libero, oltre al sequestro di una serie di arnesi da scasso rinvenuti all'interno della vettura. In cella per resistenza a pubblico ufficiale è...