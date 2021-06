Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Non c'è stato nemmeno il tempo di ripartire con i viaggi-studio all'estero. Il liceo classico Canova ha annullato il progetto Move verso il Regno Unito a causa dell'esplosione nel Paese dei contagi da variante Delta del Covid, conosciuta anche come indiana. Dopo il picco peggiore dell'emergenza coronavirus, le scuole trevigiane hanno appena riaperto alla possibilità per gli studenti di trascorrere un periodo di...