CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Micro trappole per zanzare: nell'aeroporto Canova, e in altri punti del trevigiano e del territorio veneziano, ne sono state piazzate alcune in posti strategici si all'interno che all'esterno della struttura dove è maggiore il passaggio delle persone, dove ci sono ristagni d'acqua, aiuole e aree verdi. Il loro compito è di intrappolare gli insetti per individuare la presenza di quelle specie particolarmente pericolose, portatrici del virus WNV, ovvero il tanto temuto West Nile.PREVENZIONELa misura è stata voluta dal comparto...