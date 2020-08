IL CASO

TREVISO Maxi focolaio nell'azienda Aia di Vazzola: oggi è il giorno della verità. In mattinata si terrà un incontro in prefettura tra l'Usl, la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di una chiusura temporanea dello stabilimento. Ad oggi sono risultate contagiate 184 persone (compresi 38 familiari dei lavoratori) su 580 che si sono sottoposte al test per il coronavirus, tra dipendenti diretti e lavoratori della cooperativa, oltre ai familiari. Proprio il fronte della cooperativa è quello che preoccupa di più: uno su tre è positivo. Al momento si continua con gli isolamenti a domicilio. Ma tutto dipenderà dai risultati dei test eseguiti ieri su un centinaio di lavoratori di rientro dalle ferie. Gli esiti arriveranno entro oggi. «Nell'incontro in prefettura si valuterà come procedere rispetto a eventuali azioni di chiusura spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca se tra le persone di rientro dalle ferie non emergeranno positività, si potrebbe pensare di integrare il personale risultato contagiato. Certo, la nostra economia ha bisogno di riprendersi. Sarebbe meglio per tutti riuscire a garantire le continuazione dell'attività, con tutte le garanzie del caso».

I SINDACATI

Ieri, intanto, c'è stato un incontro all'interno dell'azienda. Gli esperti inseriti nel comitato Covid hanno evidenziato che la chiusura dell'Aia non sarebbe la soluzione ideale. L'ipotesi è che il coronavirus sia arrivato dall'esterno. E in questa ottica non avrebbe molto senso sbarrare lo stabilimento. Per i sindacati, però, sarebbe necessario arrivare alla chiusura temporanea. In caso contrario, anche dopo l'ispezione dello Spisal, le stesse organizzazioni sindacali chiedono che si proceda almeno a un potenziamento dei sistemi di sorveglianza sanitaria. L'azienda ha sottolineato di essere pronta a eseguire screening ravvicinati. Ma a quanto pare non basta. Secondo i sindacati i numeri del maxi focolaio da coronavirus indicano in modo chiaro che qualcosa non ha funzionato sul piano della prevenzione. Tra le richieste ci sono quelle che riguardano la possibilità di organizzare un terzo turno, l'aumento delle distanze anti-contagio e l'attivazione degli termo-scanner, anche se ovviamente questi non possono intercettare le persone asintomatiche. «Gli isolamenti domiciliari stanno funzionando sottolinea Benazzi il problema dal punto di vista sanitario emergerebbe se le persone avessero bisogno di essere ricoverate in ospedale». Al momento non è così. La speranza è che la situazione non cambi.

L'EPIDEMIA

Quello dell'Aia non è l'unico fronte del Covid-19 nella Marca. Ad oggi si contano 730 trevigiani positivi (quasi tutti in isolamento domiciliare). Vuol dire oltre un terzo delle 2.081 persone attualmente positive in tutto il Veneto. Solo nella giornata di ieri sono emerse altre 84 positività al virus nella Marca. Il maxi focolaio dell'azienda di Vazzola ha portato anche alla sospensione di due operai dell'Electrolux che convivono con una persona risultata positiva al coronavirus. A questo si aggiungono i 55 richiedenti asilo dell'ex caserma Serena che non si sono ancora negativizzati, posti in isolamento in una palazzina all'interno del centro di accoglienza che sorge tra Treviso e Casier. Proprio domani verrà eseguito un nuovo screening tra gli ospiti dell'ex caserma. Ci sono poi 12 positivi nella casa di riposo di Vedelago. Nel centro servizi Bon Bozzolla di Farra di Soligo, invece, ad oggi c'è solo un anziano positivo asintomatico. Ma su tutto, infine, pende sempre la spada di Damocle dei rientri dalle vacanze. Anche ieri sono risultati positivi 15 trevigiani che si sono sottoposti al test per il coronavirus dopo un periodo trascorso all'estero, in particolare tra la Croazia e Malta.

Mauro Favaro

