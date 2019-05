CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Litigi furibondi. Atteggiamenti aggressivi tenuti sotto controllo solo da un continuo via vai di forze dell'ordine. E pure minacce di morte contro i vicini di casa. L'ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso, è caduta nel giorno di Pasqua, quando nel cuore della notte è esplosa una rissa tra Rom che ha svegliato e fatto scendere in strada diversi abitanti. Solo l'intervento di due pattuglie della Polizia ha riportato la situazione alla normalità. I residenti nel quartiere di San Zeno adesso non ne possono davvero...