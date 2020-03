IL CASO

TREVISO Letteralmente preso d'assalto. Sul numero messo a disposizione da Ca' Sugana per segnalare persone disabili o anziani bisognosi della mascherina messa a disposizione dalla Regione, si è riversata una mole incredibile di telefonate tale da mandare in tilt la macchina della distribuzione. C'è voluta qualche ora alla Protezione Civile trevigiana per prendere in mano la situazione e iniziare lo smistamento casa per casa. E la distribuzione, viste le chiamate arrivate, andrà avanti tutta la settimana. Oggi la seconda fase: verranno attivati i 15 punti, 11 in periferia e 4 in centro storico, dove i cittadini potranno recarsi per ritirare la propria mascherina: «Una per nucleo familiare - ripete il sindaco Mario Conte - e solo una persona può presentarsi a ritirarla». Confermati gli orari. In centro i punti distribuzione, raggiungibili solo a piedi, saranno aperti dalle 9 alle 12 (davanti alla farmacie di piazzale Burchiellati, piazza Duomo, piazza S. Maria Maggiore e davanti alla poste di Piazza Vittoria). E nei quartieri l'apertura dei punti, raggiungibili invece solo in auto, è dalle 14 alle 20 (area mercato ortofrutticolo; stadio Monigo; in via Gramsci a San Pelaio; parcheggio Sant'Artemio; parcheggio piscine di Selvana; Prato della Fiera; via Alberghetti a Sant'Antonino; al cimitero di San Lazzaro; scuole Mantegna a S. Maria di Sala; in area Dogana e in strada San Bartolomeo). Non mancano le polemiche. Nicolò Rocco (Pd) ha sottolineato la poca opportunità di far muovere i cittadini, suggerendo invece al sindaco la distribuzione per tutti porta a porta e offrendosi anche come volontario. Ma la modalità dei punti esterni è stata ritenuta più agile e veloce da applicare in città.

IN PROVINCIA

Da ieri intanto è cominciata la distribuzione nella maggior parte dei comuni trevigiani. A Conegliano il sindaco Fabio Chies, dal suo isolamento, spiega: «Ne stiamo portando una per nucleo familiare in modo da poter mettere ogni famiglia nelle condizioni di averne una entro qualche giorno. È un lavoro immane per il quale ringrazio tutti i volontari che si stanno adoperando. Dovrebbero continuare ad arrivare nei prossimi giorni, una volta terminati tutti i nuclei familiari se ne arriveranno ancora saranno messe a disposizione». A Mareno c'è stato invece qualche problema, sono andate in distribuzione a tutti anche quelle mascherine riservate ai volontari: «Per qualche decina di casi - spiegano dal Comune - sono state consegnate mascherine destinate non alla popolazione, ma ad altre persone, nella fattispecie a volontari e personale del Comune. I volontari, nel pomeriggio passeranno in queste famiglie per la sostituzione. Vista la violenta polemica comunque già scoppiata sui social, ci preme evidenziare come quelle mascherine, erroneamente consegnate, siano destinate a volontari e personale degli enti. Questo per far capire la carenza di dispositivi a disposizione e come ci sia chi sta peggio ed in questo caso si tratta di quelle categorie che si stanno impegnando per gli altri». Vagamente polemiche anche la nota del sindaco di San Biago Alberto Cappelletto: «È iniziata la consegna a domicilio, delle prime mascherine, sarà a cura delle Protezione civile e Polizia Locale. Verrà data priorità agli anziani, alle persone in assistenza domiciliare e con disabilità. Le mascherine sono monouso, sono utilizzabili solo per alcune ore e poi perdono efficacia».

PORTA A PORTA

A parte la città, dove le scelte fatte sono state altre, in tutti gli altri comuni la Protezione Civile provvederà alla consegna porta a porta. A San Vendemmiano ne verranno distribuite 1200. A Sernaglia saranno date alle famiglie già confezionate grazie all'impegno di un'azienda locale. A Meduna invece la distribuzione parte oggi, mentre a Ponte di Piave è iniziata già ieri con priorità ad autosufficienti e disabili, poi al resto dei residenti. A Vittorio Veneto il sindaco Miatto ha inviato un messaggio telefonico a 15mila cittadini per avvisare dell'avvio della distribuzione. Anche a Mansuè ha già iniziato la distribuzione alle prime 500 famiglie, 2 maschierine per ogni famiglia. Anche nella castellana è partita la consegna porta a porta.

R. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA