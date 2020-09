IL CASO

TREVISO La prima giornata dei campionati dilettanti è slittata dal 13 al 20 settembre. Ma non basta: per l'emergenza Covid salteranno sicuramente almeno quattro partite in programma proprio domenica 20 perché una delle due squadre impegnate sarà ancora in quarantena dopo che almeno uno dei suoi componenti è stato trovato positivo. E il numero dei match a rischio potrà anche aumentare dal momento che alcune formazioni sono in attesa dell'esito dei test fatti perché, in amichevole, hanno incrociato quelle squadre dove poi si sono trovati dei giocatori positivi.

LA PAURA

Non è un bel periodo per il calcio trevigiano e veneto. «Se per ogni calciatore positivo si ferma la squadra, sarà dura portare a termine il campionato. Ma soprattutto i calciatori hanno paura: non solo di ammalarsi, ma soprattutto di essere messi ancora in quarantena, con inevitabili conseguenze dal punto di vista lavorativo e familiare», dice un addetto ai lavori. Il mondo dilettanti è sotto stretta osservazione dopo le positività emerse tra gli atleti del Cappella Maggiore (2), del Tarzo Revine Lago (6), e del Conegliano (2). Squadre e giocatori sono finiti in quarantena, le amichevoli sono saltate, e per il momento anche la prima sfida di campionato è stata congelata. Non si disputeranno le partite Conegliano - Pontecrepaldo di Promozione, il derby Cappella - Barbisano di prima, Belluno - Tarzo Revine Lago di seconda. Ma anche Godega - Julia Sagittaria è a rischio stop. Rudy Da Dalt, presidente del Cappella Maggiore, si dice però sereno. «Da noi la situazione è sotto controllo - afferma - abbiamo avuto un secondo giocatore risultato positivo al Covid-19. In totale ci siamo sottoposti al test in 33: 6 dovranno ripeterlo e, a quel punto, sapremo quando potremo riprendere gli allenamenti». «Fino al 20 è tutto sospeso anche se tra di noi non ci sono positivi», spiega il presidente del Barbisano Enrico D'Agostin.

LA TENSIONE

Molti allenatori temono di veder vanificato il lavoro fatto finora in allenamento. «Bisognerà ripartire da capo - sottolinea Vanni Moscon del Conegliano, una delle squadre in quarantena - il problema è che è subentrata anche la paura dei giocatori. Tra domenica e lunedì ripetiamo il tampone e speriamo di riprendere gli allenamenti. Ma è ovvio che per un positivo non si può fermare tutta la squadra, altrimenti la stagione non si concluderà più». «La preparazione è andata rovinata - aggiunge Sergio Fattorel, mister del Cappella Maggiore -. Prima si doveva partire il 27, poi l'anticipo al 13, quindi lo slittamento ed ora lo stop forzato. Questo significa aver cambiato più volte il sistema di allenamento: speriamo di riprendere quanto prima e non emergano altri casi in nessuna squadra». «Essere in quarantena, anche se negativi, non è per niente piacevole - spiega Adriano Poser del Tarzo Revine -. Per riprendere devono cambiare le regole: fermarsi nuovamente per un caso vuol dire non finire più la stagione ma soprattutto creare ulteriori problemi di lavoro a tutti. Io sono in proprio e non sto lavorando e ci sono giocatori che hanno contratti a termine e che rischiano il posto».

Michele Miriade

