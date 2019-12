IL CASO

TREVISO La mobilità sostenibile ruota, è proprio il caso di dirlo, attorno al trasporto pubblico. E la Mom è pienamente coinvolta nel Pums, oltre che pesantemente tirata in ballo anche dai questionari compilati dai cittadini che individuano in un migliore servizio di autobus una delle alternative all'uso dell'auto. Ed è la società ad evidenziare una contraddizione: i parcheggi in centro storico penalizzano il trasporto pubblico che, anzi, beneficerebbe dell'aumento del costo della sosta.

Nell'indagine allegata al Pums, la Mom sottolinea 12 punti di debolezza, zone d'ombra che zavorrano il servizio offerto. La prima: mancano piattaforme logistiche di interscambio per studenti. E l'esempio più lampante è la stazionetta di Santi Quaranta, che sarebbe perfetta per garantire una staffetta treno-bus a due passi dal principale polo scolastico cittadino. La società di trasporti sancisce poi il fallimento di due esperimenti di cui si è tanto parlato negli anni scorsi: il bus a chiamata e quello dei taxi per gli abbonati, esperimenti che avrebbero dovuto convincere l'utenza a limitare l'uso dei propri mezzi ma che, invece, hanno mancato il bersaglio. La Mom poi sottolinea, e mette nero su bianco, una verità che potrebbe aprire una discussione molto più articolata: i parcheggi in centro storico depotenziano l'attrattività del trasporto pubblico. Se un utente sa che può trovare parcheggio per l'auto con relativa facilità, ci prova. E non prende il bus. A questo si aggiunge poi la mancanza di parcheggi scambiatori. E il traffico: dossi, incroci e semafori senza priorità penalizzano le corse dei bus, dato questo certificato anche dalla polizia locale. Infine non aiutano le fermate non ancora unificate e i cattivi comportamenti da parte di alcuni utenti.

La Mom sottolinea anche le cose che funzionano e destinate a diventare punti di forza del Pums. La prima è l'intermodalità con la ferrovia e subito dopo si piazza il collegamento tra aeroporto e centro storico, novità voluta dall'amministrazione Conte e che sta centrando gli obiettivi. Buona anche l'accoglienza dell'App con cui è possibile conoscere orari, tragitti delle corse e comprare i biglietti. Promosso poi il progetto del bike-sharing e il servizio dedicato al collegamento con l'ospedale.

Per Mom la situazione è destinata a migliorare ulteriormente con la realizzazione della nuova autostazione dove ora sorge l'ex hotel Cuor. E nella sua analisi si sbilancia anche con una data: potrebbe essere pronta entro il 2023 rivoluzionando così il volto di buona parte della città. Grandi speranze vengono riposte anche nel biglietto unico e integrato con le ferrovie, nell'arrivo di nuovi pannelli intelligenti alle fermate per informare l'utenza su orari ed eventuali ritardi e nell'incentivazione all'acquisto di mezzi elettrici. Infine Mom, con molta diplomazia, ritiene un'opportunità la leva tariffaria parcheggio per incentivare l'uso del trasporto pubblico. Tradotto: aumentare il costo della sosta per spingere a prendere il bus. Argomento che a Ca' Sugana mal digeriscono.

