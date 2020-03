IL CASO

TREVISO L'ultimo arrivato si chiama Davide. È nato nelle scorse ore al Ca' Foncello. Da qui ha posato lo sguardo su un mondo in subbuglio per l'emergenza sanitaria. Il nuovo coronavirus è entrato anche nell'unità di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Treviso. Tutto il personale è stato sottoposto a tampone. I risultati definitivi hanno evidenziato 15 positività tra le 140 persone che lavorano nel reparto: quattro medici, compreso il primario Enrico Busato, e undici tra infermieri e operatori, tra i quali la caposala e due ostetriche. Le donne in dolce attesa non sono state controllate attraverso il test. Ma al momento nessuna presenta sintomi collegabili al nuovo virus. Per i positivi al Covid-19, tutti asintomatici o con sintomi lievi, è immediatamente scattato l'isolamento domiciliare. «Gli aspiranti genitori possono stare tranquilli spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca in servizio c'è solo il personale risultato negativo».

LO SCREENING

Dall'unità, tra l'altro, specificano che i tre medici, oltre al primario, lavorano prevalentemente in Ginecologia e non in Ostetricia. In questo periodo non mancano i timori. Ma fino ad ora nessuna paziente ha chiesto di essere trasferita altrove. «Tutto il personale è stato controllato: significa che oggi il nostro reparto non potrebbe essere più sicuro chiarisce lo stesso Busato grazie a una riorganizzazione dei turni, si sta lavorando praticamente con gli stessi ritmi di prima». Oltre a tutte le precauzioni già adottate, dalle mascherine alle distanze anti-contagio, d'ora in poi il personale verrà sottoposto allo screening per il Covid-19 con cadenza settimanale. Una garanzia ulteriore. Le donne che stanno per mettere al mondo il loro bambino sono le prime a vedere gli forzi fatti all'interno dell'unità per garantire la massima sicurezza possibile. La mamma di Davide, in particolare, ha voluto mettere il proprio ringraziamento nero su bianco: «Il personale si è preso cura di me e della mia nuova famiglia in uno dei momenti più belli e potenti della nostra vita scrive in questo periodo di tensione e preoccupazione generale non sono mancate dolcezze e professionalità, che ci hanno permesso di vivere un'esperienza magnifica e indimenticabile».

LE RASSICURAZIONI

L'equipe dell'unità di Ostetricia e ginecologia ha anche realizzato un video, nella stanza dedicata al parto in acqua, per rassicurare tutte le donne e le loro famiglie. «Il nostro reparto è sicuro, come tutti i reparti di Ostetricia e ginecologia del Veneto sottolinea Monica Zannol, responsabile della sala parto del Ca' Foncello stiamo mettendo in atto tutte le procedure necessarie per mantenere contenuta l'infezione, che ricordo essere diffusa su tutto il territorio nazionale». I papà, o comunque una persona scelta dalla donna, possono sempre assistere al travaglio e al parto. Tutte le attività urgenti sono ovviamente garantite. Dal cesareo all'ambulatorio per le gravidanze a rischio. «Le visite del percorso nascita non hanno subito variazioni: sono garantite tutte le visite ostetriche e tutto quello che è necessario per seguire le gravidanze, soprattutto quelle ad alto rischio ricordano dall'equipe sono inoltre garantite tutte le urgenze ginecologiche, compresa la parte chirurgica». «Per garantire ancora maggiore sicurezza a tutte le mamme e ai neonati, in questo periodo chiediamo alle donne di accedere al reparto accompagnate da una sola persona di fiducia - concludono - vi aspettiamo, garantendovi professionalità e sicurezza. Andrà tutto bene».

