IL CASOTREVISO L'impianto di condizionamento c'è ma non funziona e così i dipendenti mentre lavorano boccheggiano. E tutto questo non avviene in un'azienda che non rispetta le regole, ma nel palazzo di giustizia di Treviso dove, ieri mattina, un'addetta alla cancelleria del terzo piano, a causa di un colpo di calore, ha iniziato a barcollare ed è stata afferrata al volo da un collega prima che crollasse sul pavimento. Un mancamento dovuto al caldo infernale con il quale sono costretti a convivere i dipendenti del tribunale e della procura....