IL CASO TREVISO Il pronto soccorso di Treviso sarà gestito da un primario

IL CASOTREVISO Il pronto soccorso di Treviso sarà gestito da un primario sostituto. A meno di due anni dal suo arrivo a capo dell'unità di emergenza urgenza del Ca' Foncello, Matteo Pistorello, 54 anni, ha chiesto alla direzione dell'Usl di poter andare in aspettativa non retribuita per sei mesi. Troppa pressione, a quanto pare. Il diretto interessato per il momento non specifica altro. E l'azienda sanitaria ha già iniziato a pensare alla riorganizzazione del pronto soccorso che cura oltre centomila persone all'anno. «Pistorello ha fatto...