IL CASO

TREVISO Il coronavirus ha causato la morte di 17 suore a Gemona. Dodici delle quali trevigiane, dai 74 anni in su: sei di Paese, tre di Vedelago, una di Castelfranco, una di Carbonera e una di Riese Pio X. Il Covid si è abbattuto nel modo più duro nella casa madre friulana delle Suore francescane missionarie. Sono state contagiate tutte le 79 religiose che erano presenti alla fine dello scorso novembre. E 17 sono mancate in soli due mesi e mezzo. L'ultimo lutto è di fine gennaio. La superiora, suor Stefania Bandiera, anche lei trevigiana, è stata una delle prime a risultare positiva al coronavirus. Era il 17 novembre. Da quel momento il contagio non si è più fermato. «È stata una vera tragedia», spiega suor Stefania, per anni direttrice della scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Ospedaletto di Istrana. È impossibile stabilire con certezza come il Covid sia entrato nella casa madre di Gemona, dove oltre alla suore operano anche una quindicina di addetti. Quel che è certo è che poi il focolaio si è sviluppato sempre più.

CHOC IN PARROCCHIA

La sequenza di tutti è stata terribile. Nel giro di pochi giorni se ne sono andate suor Raffaela Porato, suor Teresina Lazzaron e suor Teresa Bandiera di Paese, suor Maria Bruna Severin di Castagnole, suor Anna Maria di Postioma e suor Carmelisa Vendrame di Padernello; suor Chiardamiana Tommasini di Vedelago, suor Carla Cavasin e suor Linajoseph di Cavasagra; suor Dina di Castelfranco; suor Emiliana Guerretta di Carbonera; suor Pierantonia Favero di Riese Pio X. Più altre cinque religiose originarie di Udine, Vicenza, Pordenone e anche dalla Sardegna. La comunità di Paese è stata la più colpita. Il 7 febbraio il parroco, don Giuseppe Tosin, ha ricordato le religiose durante la messa. Oltre alle sei originarie di Paese, altre sei avevano lavorato nella scuola dell'infanzia San Giuseppe della stessa parrocchia di Paese. «Quel che è accaduto ha scosso tutti dice il parroco le suore erano molto conosciute per l'impegno portato avanti in anni di servizio all'interno della comunità». Fino a qualche anno fa a Paese c'erano tre riferimenti per le Suore francescane missionarie. Adesso è rimasto un solo nucleo composto da quattro religiose a Paese, impegnate anche nelle varie frazioni. «Tutta l'amministrazione si stringe con affetto alle suore francescane che tanto hanno dato e che tanto stanno continuando a dare alla nostra comunità», sottolinea il sindaco di Paese, Katia Uberti. Oltre al dolore, immenso, oggi le suore devono fare i conti anche con le conseguenze economiche del focolaio di coronavirus.

LA MOBILITAZIONE

Basti pensare che è stato necessario organizzare in poco tempo 17 funerali, fermo restando che proprio a causa dei contagi c'è stata solo una benedizione. Una cosa che non si era mai vista. Per questo la parrocchia di Paese ha aperto una raccolta di fondi a sostegno della comunità delle Suore di Gemona che si trova a dover far fronte a una difficile situazione economica per le ingenti spese sostenute in questo periodo straordinario. Sono già stati raccolti oltre 3.700 euro. E la solidarietà non si ferma. «È stata un'esperienza tragica e impegnativa sotto tutti i punti di vista evidenzia suor Stefania Bandiera ma abbiamo ricevuto solidarietà da parte di tantissime persone». Da due settimana la casa madre è tornata definitivamente Covid-free. Oggi sono rimaste 62 suore. Proprio ieri hanno ricevuto la prima iniezione del vaccino contro il coronavirus. Adesso si prova a ripartire. (m.fav)

