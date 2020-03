IL CASO

TREVISO Il coronavirus è entrato in città. Dal focolaio del Ca' Foncello, dove ieri è stato registrato il decesso di un'altra paziente di Geriatria di 88 anni, con importanti patologie pregresse, è arrivato negli uffici del giudice di pace di Treviso, nell'edificio N di piazza delle Istituzioni all'Appiani. Una dipendente si trova infatti ricoverata in Terapia intensiva nel nosocomio trevigiano per aver sviluppato la malattia Covid-19. E dieci suoi colleghi, asintomatici e sottoposti a tampone (i cui risultati non sono ancora disponibili, ndr) sono stati messi in quarantena precauzionale nelle loro abitazioni, dove dovranno rimanere per il momento fino al 14 marzo prossimo. All'ingresso è stato affisso un cartello, firmato dal giudice coordinatore Francesco Sartorio, in cui viene annunciato che «l'Ufficio del giudice di pace rimane cautelativamente chiuso in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria collegata al coronavirus e dell'assenza per malattia di un numero significativo di addetti all'ufficio, con conseguente necessità, in attesa di accertamenti, di evitare contagi, anche in considerazione della ristrettezza dei locali». Si deciderà oggi se prorogarne o meno la chiusura. Alle 9.30 è infatti prevista una riunione in Tribunale con il presidente Antonello Fabbro e tutti i dirigenti degli uffici giudiziari, a cui parteciperà anche l'Ordine degli avvocati e la Camera penale.

LE MISURE

Le decisioni che verranno prese saranno concordate anche con l'Usl, visto che i locali dovranno essere sanificati prima della riapertura. Ma la preoccupazione è un'altra: con quante persone è entrata in contatto la dipendente contagiata dal coronavirus? Se lo chiedono tutti, compresi i vertici dell'azienda sanitaria, oltre agli altri dipendenti del Tribunale di Treviso, agli avvocati, ai magistrati e anche a tutti gli utenti che in questi giorni hanno frequentato il palazzo di giustizia di via Verdi. Fondamentale sarà ricostruire gli ultimi spostamenti della donna al di fuori del luogo di lavoro. Se dovesse aver contagiato qualcuno è probabile che il passaggio sia avvenuto all'esterno dell'ufficio. Discorso diverso per i colleghi, che a loro volta potrebbero essere stati portatori inconsapevoli del virus. «L'attività della signora non era a contatto con il pubblico - afferma il giudice coordinatore Francesco Sartorio - I suoi colleghi, che inevitabilmente sono stati a contatto con lei e che lavorano allo sportello, sono comunque divisi dagli utenti da un vetro, che quindi impedisce il contatto diretto». Dal Tribunale dunque si predica calma, ma è chiaro che la situazione è delicata e che, al di là del più totale ottimismo, il timore che il contagio possa propagarsi a macchia d'olio è più che palpabile, considerando poi che l'età media del personale amministrativo del Tribunale è superiore ai 50 anni.

LA PREOCCUPAZIONE

Le vittime legate al contagio da coronavirus a Treviso salgono dunque a 4. Il distinguo è doveroso: 4 sono infatti le persone decedute, pur con un quadro clinico già critico, a causa del Covid-19 (tra cui l'88enne trevigiana); altre due invece sono morte per altre cause, pur essendo state trovate positive al test (categoria in cui rientra un'altra vittima di 90 anni). E il contagio della dipendente dell'ufficio del giudice di pace non fa che alzare il livello di paura nei corridoi del palazzo di giustizia di via Verdi c'è paura. Ci sono cancellieri e personale amministrativo che girano con la mascherina. Nei vari uffici sono presenti sedie e scrivanie a sbarrare l'entrata per evitare che entrino persone non autorizzate. Sulle porte sono affissi cartelli con scritto che per avanzare istanze o chiedere fascicoli non si deve oltrepassare la soglia. E ovviamente vige la regola di evitare contatti fisici come le strette di mano e il divieto di avvicinarsi a meno di due metri. Una situazione irreale in cui gli stessi operatori devono continuare a lavorare senza avere altre indicazioni se non quelle legate al buon senso. Ma questo sembra comunque non bastare, a fronte soprattutto del via vai di persone che ogni giorno invade qualsiasi piano del Tribunale, disseminato di sportelli aperti al pubblico. Motivo per cui viene chiesto a gran voce che le attività ordinarie vengano sospese in attesa per evitare i contagi, o almeno cercare di limitarli il più possibile.

Giuliano Pavan

