IL CASO

TREVISO Il coronavirus dimezza l'Ortopedia dell'ospedale di Montebelluna: 6 medici su 12 sono stati contagiati. In due casi sono emersi i primi segnali di polmonite. Si trovano tutti in isolamento a casa. Al momento le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Ma le assenze forzate sono difficili da assorbire nell'ospedale ad oggi più in difficoltà a causa dell'alto numero di ricoveri legati al Covid-19, che nelle ultime ore sono saliti a 123, compresi sei in Terapia intensiva. Con questi numeri era impossibile continuare a garantire tutte le operazioni a Montebelluna. E l'Usl della Marca è corsa ai ripari prevedendo lo spostamento a Treviso degli interventi per la frattura del femore su pazienti non positivi. Andrà così fino alla fine del mese. Dall'inizio di dicembre, poi, toccherà alla sede dello Iov di Castelfranco dare una mano a Montebelluna. L'idea è di dedicare due giorni alla settimana alle operazioni sui pazienti dell'Ortopedia, sempre Covid negativi.

IL TRASLOCO

«Le fratture del femore verranno spostate da Montebelluna a Treviso per una decina di giorni -spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl -non possiamo gestirle dove mancano ortopedici. Allo stesso tempo, però, non è nemmeno possibile appesantire troppo Treviso, che riceve già pazienti da aree anche più vaste. Per questo dal primo dicembre, quando i medici che oggi sono in isolamento domiciliare si saranno negativizzati e potranno rientrare in servizio, gli interventi verranno eseguiti a Castelfranco». Le operazioni ortopediche richiedono strumenti particolari che nella sede dello Iov non sono più presenti. L'azienda sanitaria ha pensato anche a questo. «Porteremo i letti, i kit operatori e gli strumentisti -assicura Benazzi- in questo modo saremo in grado di rispondere alle esigenze di tutto quel territorio». In tutto ciò, gli interventi di ortopedia su pazienti positivi continueranno a essere gestiti a Montebelluna. Il punto fermo è che l'ospedale di Castelfranco deve rimanere Covid-free, sia la sede dello Iov che la parte generalista. Non si tratta comunque della prima collaborazione in questa seconda ondata di coronavirus tra Montebelluna e Castelfranco. Dopo l'aumento dei ricoveri, negli ultimi giorni i pazienti non positivi che erano ricoverati nella Geriatria di Montebelluna sono stati trasferiti a Castelfranco.

IL BOLLETTINO

Si cerca di mantenere un equilibrio in una situazione complicata. Solo ieri sono emersi 588 nuovi contagi nella Marca. Sono saliti a 12.777 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. E purtroppo ci sono stati altri 12 decessi. Al momento sono 468 i pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali trevigiani. Compresi 33 in Terapia intensiva. Proprio il distretto dell'ex Usl di Asolo è il più colpito. Il confronto tra il tasso di positivi per 10mila abitanti è chiaro: qui si è al 14,6%, mentre si scende al 12,3% nell'ex Usl di Pieve di Soligo e al 9,3% nell'ex Usl di Treviso. A Montebelluna è stato anche necessario utilizzare una parte di una sala operatoria per recuperare posti letto di Terapia intensiva. La diffusione del virus, poi, si riflette pure sul personale degli ospedali costretto a casa perché positivo o contatto di positivo. Sono 140 i dipendenti dell'Usl oggi in quarantena. Tra questi, 80 sono in servizio proprio tra gli ospedali di Montebelluna e Castelfranco. «È necessario istituire delle mini zone rosse per ridurre il numero di traumi e, di conseguenza, il numero di interventi. Altrimenti non si risolve il problema -sottolinea Pasquale Santoriello, specialista dell'Ortopedia di Montebelluna e segretario Anaao Assomed sindacato dei medici per l'Usl della Marca- e poi bisognerebbe spiegare perché Castelfranco deve rimanere Covid-free per i pazienti oncologici, mentre lo stesso discorso non vale per i pazienti oncologici che vengono operati a Montebelluna». La risposta dell'Usl è netta: «Le mini zone rosse non servono perché comunque non ridurrebbero i traumi in modo significativo -conclude Benazzi- mentre l'ospedale di Castelfranco è stato inquadrata come struttura Covid-free in accordo con la Regione. Va però specificato che anche le attività oncologiche a Montebelluna vengono eseguite in aree Covid-free».

Mauro Favaro

