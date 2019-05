IL CASO TREVISO Il bambino è stato sospeso da scuola per il mancato rispetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Il bambino è stato sospeso da scuola per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale. Ma i genitori, irriducibili novax, sono andati al muro contro muro. E' accaduto in un asilo statale nella zona di Treviso. Dopo la scadenza del 10 marzo, la famiglia ha continuato a portare il piccolo a scuola in barba al provvedimento di sospensione. Il preside dell'istituto comprensivo ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri. E i genitori hanno risposto tenendo sì il figlio a casa, ma annunciando che faranno ricorso al Tar per chiedere...