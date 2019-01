CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO I Panevin fanno faville. Anche in senso metaforico. Dovunque ne è stato acceso uno, la gente si è riversata attorno alle pire fiammeggianti attendendo gli auspici per il nuovo anno, ma soprattutto cogliendo l'occasione per socializzare. Una tradizione. E tradizionale è stato anche l'ammorbamento dell'aria. I livelli sono da libro nero: Treviso 335 microgrammi per metro cubo, Conegliano 230, Mansuè fuori scala. Ma esistono almeno tre piani di lettura per comprendere appieno questo fenomeno e trarne degli insegnamenti. Il...