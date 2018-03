CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Fiamme nel carcere minorile: la rabbia del sindacato Coisp che esprime solidarietà ai colleghi della Polizia penitenziaria. «L'incendio appiccato dai detenuti minorenni - dice il Coisp - dimostra che siamo arrivati al punto in cui i delinquenti possono colpire le forze dell'ordine e distruggere tutto con la certezza che non pagheranno mai». La segreteria provinciale del Coisp esprime rabbia per l'incendio appiccato lunedì nella sezione minori del carcere di Treviso. «Durante una protesta i minori hanno distrutto tutto e poi...