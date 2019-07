IL CASO TREVISO Erano in una trentina, scesi in strada grazie al passa parola,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Erano in una trentina, scesi in strada grazie al passa parola, sintomo del grande disagio in cui si dibattono centinaia di famiglie che vivono e pagano gli affitti delle case Ater. E che dal primo di luglio si ritrovano canoni raddoppiati se non triplicati. E ieri mattina nel quartiere San Paolo, al Biscione, i residenti si sono voluti ritrovare per parlare e discutere. Ancora una volta sono emerse le storie di grande disagio. «Io - dice un residente che da 40 anni vive nello stesso appartamento - ho sempre pagato la tariffa...