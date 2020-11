IL CASO

TREVISO Era rimasto cosciente anche all'interno della Terapia intensiva del Ca' Foncello. Bruno Osto, ex infermiere di 69 anni, residente a Camposampiero, sembrava essersi messo alle spalle l'incubo del coronavirus, che forse lo aveva colpito in una delle sue tante attività di volontariato, quando era andato a fare un'iniezione a casa di un'altra famiglia. Ieri notte, invece, il suo cuore si è improvvisamente fermato in un letto dell'ospedale di Treviso. «Ho visto una fase un po' critica aveva detto solo pochi giorni fa ai microfoni di AntennaTre, mentre era ancora collegato all'ossigeno poi qui ho trovato degli angeli custodi, che non so come ringraziare».

SITUAZIONE PRECIPITATA

Il peggio sembrava passato. Invece non è stato così. Il colpo ora è durissimo. Proprio le parole pronunciate da Bruno, però, suonano oggi come uno dei più forti riconoscimenti a medici, infermieri e operatori sociosanitari che nel pieno dell'epidemia stanno facendo l'impossibile per strappare vite alla morte. Quella di Bruno Osto purtroppo si è fermata a causa del Covid-19. Ha lasciato la moglie e i figli. La sua battaglia contro il virus è durata diverse settimane. Alla fine non c'è stato nulla da fare. Ma sarebbe ingiusto dire che ha perso. Chi combatte, chi in un momento estremamente difficile trova la serenità per ringraziare le persone che mettono a repentaglio la propria salute per gli altri, chi è pronto a ripartire sempre e nonostante tutto, non perde mai. Bruno l'aveva dimostrato nel corso di tutta la sua vita, che lo aveva visto prima lavorare come infermiere nei reparti di Geriatria e Nefrologia dell'ospedale di Camposampiero e poi dedicarsi interamente al volontariato, tra la parrocchia di San Pietro e le famiglie da aiutare. «Facevo volontariato con gli anziani aveva raccontato sono andato in una famiglia per fare una puntura. Forse una persona aveva portato lì il coronavirus. E l'ho preso anch'io». Il suo ultimo appello per arginare l'epidemia adesso, se possibile, è ancora più prezioso: «Bisogna avere tanta precauzione. Bisogna stare attenti».

A CA' SUGANA

Cordoglio a Ca' Sugana per la scomparsa di Venerina Pavan detta Bruna, 86 anni, madre dell'ingegner Roberta Spigariol dirigente dei lavori pubblici del Comune. «A parte gli acciacchi dell'età, mamma stava bene e ahimè ha preso il Covid-spiega Spigariol- nel giro di 2 settimane è cambiato tutto. È un' infezione subdola: mia madre aveva una sintomatologia lieve, niente di particolare e poi nel giro di poco è precipitato. È stata ricoverata lunedì 16 novembre ha avuto una crisi mercoledì mattina e non c'è stato più nulla da fare. Siamo sconvolti». Bruna era per tutti la sarta del pattinaggio. «Aveva un talento incredibile con piume e paillettes. Siccome io e mia sorella praticavamo pattinaggio lei era diventata la stilista di tutte le squadre. Vestiva i giovani atleti: la vedevi sempre con il metro al collo». «Non abbiamo capito come possa averlo contratto - ribadisce la figlia - Era molto accorta: andava al cimitero, qualche caffè con le amiche e a messa. Noi cercavamo di proteggerla in tutti i modi» . Le figlie sono devastate, per non aver potuto neppure darle un ultimo saluto. «Rimane l'amaro in bocca di un grandissimo vuoto, la rabbia quando senti che ci sono le persone che negano l'esistenza di questa cosa». I funerali si terranno sabato alle 10 nella Chiesa di San Trovaso.

M.Fav / El.Fi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

