IL CASO

TREVISO È stata usata anche nel trevigiano una parte del lotto del vaccino AstraZeneca, ABV2856, bloccato ieri dall'Agenzia italiana del farmaco dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi, problemi circolatori riconducibili a trombosi, in concomitanza con la somministrazione delle dosi. Nella Marca fino a questo momento sono stati vaccinati con il siero della casa farmaceutica anglo-svedese oltre 7mila persone tra gli insegnanti e il personale scolastico, anche non docente, e le forze dell'ordine. E in poche ore è arrivata una pioggia di telefonate preoccupate. Dal canto proprio, l'Usl trevigiana assicura che nelle prossime ore contatterà le persone che sono già state vaccinate con le dosi del vaccino appartenenti al lotto bloccato. Il problema principale sta proprio nel fatto che la maggior parte non è a conoscenza del lotto usato. Il blocco deciso dall'Aifa, va sottolineato, è assolutamente precauzionale.

I TIMORI

Non c'è alcuna certezza che gli eventi avversi siano stati causati proprio dal vaccino. Al momento si parla solo di concomitanza temporale. Ma non mancano i timori. Alcuni insegnanti sono già pronti a disdire l'appuntamento fissato per il prossimo fine settimana. «Stanno arrivando molte richieste di chiarimenti da parte di docenti che si sono vaccinati con AstraZeneca spiega Salvatore Auci, segretario dello Snals, sindacato della scuola bisogna approfondire la questione per dare delle risposte nel più breve tempo possibile». Dopo la prima convocazione, tra il 20 e il 21 febbraio, molti insegnanti avevano sviluppato malessere e febbre. Tanto che oltre 200 erano stati costretti a rimanere a casa il lunedì successivo rendendo difficile la copertura delle cattedre. Simili reazioni lievi, pur con febbre a volte elevata, sono previste. Dalla stessa azienda sanitaria, comunque, sottolineano che fino ad oggi nel trevigiano non è stata registrata nessuna grave reazione avversa. Vale lo stesso discorso per le forze dell'ordine, che sono state vaccinate a partire dal 24 febbraio.

FARE CHIAREZZA

«Qualcuno si è preoccupato. Stiamo cercando di capire se il lotto in questione è stato usato anche nel centro del Bocciodromo di Villorba. Le persone che sono state vaccinate si stanno rivolgendo all'Usl per capire cosa fare spiega Maurizio Casagrande, segretario del Sap, sindacato autonomo di Polizia sappiamo che due colleghi sono stati ricoverati in Umbria per delle sospette emorragie. Da quanto ci risulta le dosi dello stesso lotto sono state usate anche a Rovigo. Chiederemo delle verifiche precise. Ma bisogna evitare psicosi». L'incertezza è sottolineata anche da Berardino Cordone, segretario del sindacato di Polizia Coisp di Treviso. Quel che è già certo, comunque, è che le dosi del lotto bloccato sono arrivate anche nella Marca. «A seguito di verifica si legge nella lettera inviata ieri da Francesca Russo, direttrice della Prevenzione della Regione, a tutte le aziende sanitarie risulta che in Veneto il lotto in oggetto è stato utilizzato nell'ambito del territorio delle aziende Usl 1, 2 (quella della Marca, ndr), 5, 6, 7, 8. Al momento sono state somministrate 17.043 dosi e non sono state segnalate reazioni avverse di rilievo». La stessa Regione ha anche chiesto di informare i medici di famiglia per consentire loro di rispondere a eventuali richieste provenienti dai propri assistiti. Le dosi del lotto fermato non ancora utilizzate sono state subito ritirate. La nota dell'Aifa, dopotutto, è netta. Nello specifico, l'Agenzia italiana del farmaco ha emesso un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'Ema, agenzia del farmaco europea. I campioni del lotto ABV2856 verranno analizzati dall'Istituto superiore di sanità. In attesa di chiarimenti, il calendario vaccinale già previsto con altri lotti del siero AstraZeneca continua senza modifiche anche nella Marca. Questo alla luce della presa di posizione dell'Ema, che ieri ha sottolineato come il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non sia superiore a quello osservato nel resto della popolazione. Il vaccino, insomma, è sempre considerato sicuro.

M.Fav

